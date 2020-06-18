В Казахстане предложили сократить нестратегические расходы государства

Пандемия коронавируса показала, что часть госаппарата работает в удаленном режиме без существенных потерь продуктивности. Об этом заявил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Во-первых, Главой государства поставлена задача к 2024 году сократить на четверть численность госслужащих и персонала национальных компаний. Речь, конечно, идет не о механическом сокращении штатной численности госслужащих, а о создании компактного, мобильного и высокоэффективного госаппарата. Важно активно двигаться в этом направлении и сэкономленные средства можно было использовать в других сферах. Во-вторых, период пандемии коронавируса показал, что издержки можно сократить за счет цифровизации и дистанционной работы. Сейчас часть госаппарата работает в удаленном режиме без существенных потерь продуктивности», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената.

Как отметил спикер Сената, многие мероприятия на сегодня могут проводиться в онлайн-режиме. Это, соответственно, позволяет сэкономить на командировочных и транспортных расходах.

«Целесообразно изучить возможности оптимизации и сокращения расходов путем перевода части госслужащих и сотрудников нацкомпаний на работу в дистанционном режиме, но может быть на более постоянный период. Следует разобраться, позволят ли это сократить количество расходов на аренду и содержание зданий, транспортные расходы. Потенциал здесь существенный», - добавил М. Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев отметил на примере, что расходы на командировки и служебные разъезды за пределы страны в бюджете 2019 года выросли на 17,5%, внутри страны - на 8,8%. Оплата транспортных услуг в бюджете 2019 года выросла на 21%.

«Можно сокращать расходы государства, которые не имеют стратегически важного значения в сегодняшних условиях. Это, к примеру, касается консалтинговых и исследовательских услуг. В частности, в бюджете 2019 года почти 43 млрд тенге было использовано на эти цели. Эффективность таких услуг часто вызывает вопросы. В целом, пандемия и связанный с ней кризис должны послужить для нас поводом, чтобы пересмотреть текущие государственные расходы, оптимизировать их и перенаправить на цели развития, а также на повышение качества жизни наших граждан те средства, которые высвобождаются», - заключил Маулен Ашимбаев.