В Казахстане необходимо ввести двухнедельный карантин - аким Нур-Султана

Казахстан вынужден ввести двухнедельный карантин, ответил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Будет ли продлен карантин или не будет, зависит от каждого из нас. Как вы помните, мы объявляли режим ЧП, вводили карантин, придерживались строгих правил. Это в определенной мере помогло. Однако, со смягчением карантинных мер после 11 мая, граждане стали забывать о соблюдении норм. Как вы видите, возросло количество заболевших граждан. Мы не должны повторять эти ошибки. Как вы заметили, режим был правильным подходом, не наблюдалась нагрузка на врачей и государственный бюджет. Во время ЧП граждане сидели без работы и соблюдали режим. Это было для нас значительным расходом, а доходов не было. Теперь мы вынуждены ввести двухнедельный карантин», - сказал Алтай Кульгинов в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Он также отметил, что на сегодня для ресторанов- кафе разрешена работа летников, так как в большом городе есть спрос.

«Две недели пройдут быстро. Конечно, некоторые граждане вынуждены ждать. Если мы не будем ежечасно соблюдать меры, то, конечно, придется продлевать. Но мы этого не хотим. Чтобы не продлевался карантин, то должны учитывать прошлые ошибки и не повторять их. Мы призываем всех», - обратился к населению.

Вместе с тем, аким добавил, что в период режима ЧП и карантина городской бюджет не поступило 60 млрд тенге.