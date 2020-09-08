64 заболевших коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 2 город Алматы - 8 Акмолинская область - 3 Алматинская область - 1 Атырауская область - 3 Восточно-Казахстанская область - 17 Жамбылская область - 4 Западно-Казахстанская область - 7 Карагандинская область - 6 Костанайская область - 2 Павлодарская область - 2 Северо-Казахстанская область - 5 Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлен 106425 заболевших.
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