В Казахстане появится 5 новых нефтегазохимических заводов до 2025 года

Министерство энергетики Казахстана в текущем году разработает Национальный проект по развитию нефтегазохимии, призванный решить задачу по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств и созданию привлекательных условий для потенциальных инвесторов. Об этом в ходе коллегии ведомства сообщил глава Министерства энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана.

- Проект позволит точечно развивать отрасль с акцентом на решение проблемных вопросов, в частности, обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем, создание кластера нефтегазохимии, развитие дальнейших переделов, - сказал Ногаев на коллегии в пятницу.

Кроме того, прорабатывается разработка отдельного соглашения между правительством страны и инвестором, с учетом его потребностей при реализации нефтегазохимического проекта.

По словам министра, вышеперечисленные меры позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году, в том числе три завода в Атырауской области: по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год; по производству технических газов мощностью 57 млн. кубометров азота и 34 млн. кубометров сухого сжатого воздуха; по производству полиэтелентерефталата мощностью 430 тыс. тонн в год. Также в Шымкенте завершится строительство нового завода по производству полипропилена мощностью 81 тыс. тонн в год и октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тыс. тонн в год на базе сырья Шымкентского нефтеперерабатывающего завода. В Уральске будет построен завод по производству метанола (82 тыс. тонн) и гликоля (100 тыс. тонн) мощностью 182 тыс. тонн.

- Ожидаемый эффект: объем производства увеличится в 9 раз, составив 2 млн. тонн нефтегазохимической продукции; объем инвестиций в экономику страны составит порядка $3,9 млрд. Таким образом, производство базовой нефтегазохимической продукции послужит прочной основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует нашей стратегии по диверсификации сырьевой экономики и стремлению к технологическому развитию, - заключил министр.