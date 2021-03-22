Запущенный с Байконура корейский спутник ДЗЗ выведен на заданную орбиту

Получен первый успешный результат состоявшегося сегодня с космодрома Байконур кластерного запуска 38 космических аппаратов, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В соответствии с циклограммой полета, южнокорейский спутник дистанционного зондирования Земли CAS500-1, составляющий основную полезную нагрузку состоявшего пуска, в штатном режиме отделился и выведен на целевую орбиту (с высотой перигея 484 км и апогея 508 км, а также наклонением 97,40 градуса). Российский разгонный блок «Фрегат» продолжает свою работу по выведению оставшихся 37 космических аппаратов на две разные орбиты.

Проект CAS500 является национальной программой правительства Кореи по разработке и эксплуатации спутников среднего класса массой 500 кг для низкой околоземной орбиты. Основная задача спутника наблюдения Земли CAS500-1 - это предоставление электронно-оптических изображений в высоком пространственном разрешении.

Контракты на запуск южнокорейских спутников дистанционного зондирования Земли CAS500 были подписаны между Корейским институтом аэрокосмических исследований и компанией «Кореа аэроспейс индастриз» и компаниями «Главкосмос» и «Главкосмос Пусковые Услуги» в августе 2017 года.

Необходимо отметить, что Казахстан с 2014 года обладает космической системой дистанционного зондирования Земли в составе двух спутников: KazEOSat-1 – высокого (1 метр) и KazEOSat-2 среднего (6,5 метра) пространственного разрешений, а также центра управления и обработки данных спутников ДЗЗ.