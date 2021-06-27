Новые карантинные меры вводятся в Нур-Султане из-за индийского штамма

В воскресенье в Нур-Султане вступают в силу требования главного государственного санитарного врача столицы об ужесточении карантинных ограничений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным акимата Нур-Султана, согласно постановлению санврача, работа торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов с 27 июня запрещена в субботние и воскресные дни. Также изменен график работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в будние дни.

"ТРЦ с завтрашнего дня будут функционировать в будние дни с 10:00 до 17:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни независимо от размещения на данных объектах пунктов для массовой вакцинации против COVID-19. Исключение составляют расположенные в ТРЦ аптеки, минимаркеты, супермаркеты и гипермаркеты, реализующие продукты питания и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте акимата столицы.

Работа фудкортов разрешена только на доставку и вынос еды в штатном режиме. Исключение составляют фудкорты, участвующие в проекте "Ashyq". Также запрещено проведение различных видов акций и ярмарок в офлайн формате. Сокращен режим работы кафе и ресторанов города.

"Обеспечить режим работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни, независимо от места расположения, в будние дни с 07:00 часов до 20:00 часов с запретом работы в субботние и воскресные дни и на открытом воздухе (летние залы) в будние и выходные дни с 07:00 часов до 22:00 часов, доставка и вынос еды в штатном режиме, за исключением объектов участвующих в проекте "Ashyq", - говорится в постановлении главного санврача города.

Еще одним новшеством является норма о допуске к работе в очном режиме с 27 июня вакцинированных сотрудников компаний. Согласно документу, на дистанционный формат работы должны перейти не менее 80% административного персонала госорганов, нацкомпаний, предприятий. При этом сотрудники, прошедшие все этапы вакцинации, допускаются к работе в офлайн режиме.

"При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID-19 деятельность осуществляется без учёта требований по процентному соотношению сотрудников, работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID-19 и переболевших COVID-19 в течение последних 3-6 месяцев", - говорится в документе.