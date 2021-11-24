905 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 905 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 966 423 заболевших, из них скончались 12 603 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 502 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 929 120.