За сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 413 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 989 556 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 311 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 961 806.