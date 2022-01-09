БАКУ /Trend/ - Силовыми структурами Казахстана продолжается "зачистка" населенных пунктов, передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

Об этом стало известно в ходе заседания оперштаба под руководством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева девятого января.

Отмечается, что правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз.