Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств митингов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продолжить работу по установлению всех обстоятельств произошедших в стране крупномасштабных митингов, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Токаев сделал это заявление в ходе совещания с руководителями отдельных государственных органов.

Президент подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества.

Касаясь вопроса гибели граждан, глава государства поручил Генеральной прокуратуре и МВД провести тщательное расследование по каждому случаю.

«Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность», – сказал Токаев.