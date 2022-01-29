Предварительных условий от Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан не было - Токаев

БАКУ /Trend/ - Никаких предварительных условий со стороны Кремля перед отправкой сил ОДКБ в Казахстан не было. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Хабар 24", сообщает Trend.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о слухах, что после направления сил ОДКБ в Казахстан республика будет вынуждена идти на какие-то уступки России.

Контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела, указал Токаев.

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл", - сказал он.

По словам главы государства, сама весть о прибытии миротворческого контингента в Казахстан сыграла важную психологическую и устрашающую роль для бандитов. "Понятно, что это сила. Кстати говоря, это объединенный контингент. Там, кроме России, были воинские части Беларуси, Таджикистана, Армении, Кыргызстана. То есть это объединенный миротворческий контингент", - пояснил Токаев.