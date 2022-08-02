БАКУ /Trend/ - В Казахстане прогнозируется профицит зерна. Как передает во вторник Trend со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель АО "Зерновой союз Казахстана" Нурлан Оспанов.

По его словам, в Казахстане будет достаточно зерна для обеспечения потребности внутреннего рынка.

"Даже прогнозируется профицит зерна, который приведет к большим переходящим запасам в связи с активным импортом российской пшеницы и маслосемян. С 1 июля Россия сняла запрет на экспорт, и мы уже ощущаем это на себе. В России ожидается большой урожай, и она будет поставлять свою продукцию на наш рынок, в Китай и Среднюю Азию", - сказал Оспанов.

По мнению главы АО, российский фактор будет давить на цены.

"Низкие российские цены будут "продавливать" цены на казахстанское зерно. Ожидается существенное снижение цен на пшеницу, ячмень и семена подсолнечника. При этом неконтролируемое понижение цен может привести к убыточности производства зерна в предстоящем сезоне", - отметил Оспанов.