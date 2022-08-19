Рост цен на сырье и материалы во всех отраслях показал опрос производителей – Нацбанк РК

Национальный банк РК представил результаты опроса предприятий реального сектора экономики (отраслевой конъюнктурный обзор) за II квартал 2022 года. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Итоги опроса предприятий реального сектора демонстрируют улучшение ситуации со спросом на готовую продукцию в отраслях транспорта и складирования, а также сельском хозяйстве. Всего в опросе приняли участие более 2,6 тыс. предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

Ускорение темпов роста цен на сырье и материалы во II квартале 2022 года отмечено во всех отраслях.

В III квартале 2022 года ожидается улучшение ситуации со спросом в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности и торговле. Замедление спроса ожидается в горнодобывающей промышленности и отрасли транспорта и складирования. Также ожидается замедление темпов роста цен на сырье, материалы и готовую продукцию.

Общий уровень загрузки производственных мощностей повысился. Наибольшее повышение отмечено в строительстве.

«По-прежнему сохраняется высокий уровень значимости конкуренции. Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 38,1% предприятий ощущают ее влияние на свой бизнес. Наименьшая доля отмечена в горнодобывающей промышленности (14,1%). Основными валютами, используемыми в расчетах с зарубежными партнерами, остаются доллар США и российский рубль. Доллар США доминирует в расчетах в горнодобывающей промышленности (62,1% предприятий), в обрабатывающей промышленности рубль использует 64,9% предприятий, в торговле – 58,4%», - сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Нацбанка РК Денис Чернявский.

Во II квартале 2022 года возросло негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю на хозяйственную деятельность предприятий. Негативное влияние курса тенге к доллару США сохранилось на уровне I квартала 2022 года.