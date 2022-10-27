Средний коридор - лучшая альтернатива для стран, ищущих новые маршруты в Европу

БАКУ /Trend/ - Азиатские страны ищут новые транспортные связи с Европой, а Средний коридор, или Транскаспийский международный транспортный маршрут является лучшей альтернативой, сказал Trend в среду официальный представитель Международного транспортного форума при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Он отметил, что страны и регионы по-разному реагируют на текущие сбои в цепочках поставок, которые являются следствием ситуации в Украине.

"Китай субсидирует расходы на наземные перевозки. Европейские трейдеры перенаправляют сухопутные грузы на морские маршруты. Это усугубляет давление на азиатские порты и фрахтовые ставки. Это также усилило дисбаланс между небольшим грузопотоком в восточном направлении и сильным грузопотоком в западном направлении по Северному коридору", — сказал представитель Международного транспортного форума.

Кроме того, по его словам, ограничения в отношении авиакомпаний дали неподпадающим под санкции грузовым перевозчикам конкурентное преимущество.

"Таким образом, авиаперевозки на евразийских маршрутах теперь жизнеспособны для некоторых грузов. Переход на другие виды транспорта и маршруты сопровождается изменением конфигурации продаваемых товаров. Ранее доминирующие энергетическая продукция и металлы были дополнены более широким ассортиментом грузовых товаров. Например, Казахстан увеличил экспорт пшеницы и муки в Азербайджан, Китай, Грузию, Иран, Пакистан и Турцию, а также на новые рынки в ЕС", — сказал он.

Таким образом, азиатские страны ищут новые транспортные связи с Европой, и Средний коридор является наилучшей альтернативой.

"Данный маршрут в среднем на 2 500 километров короче, чем Северный коридор, и потенциально может сократить время в пути по железной дороге на семь-восемь дней. Это также может способствовать развитию торговли между странами, через которые он проходит. Уже сейчас в Среднем коридоре наблюдается увеличение грузопотока", — сказал представитель Международного транспортного форума.

Он отметил, что в первом квартале 2022 года объем грузовых перевозок вырос на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В 2022 году объем грузов, следующих транзитом через Среднюю Азию и Кавказ, может вырасти в шесть раз по сравнению с 2021 годом, до 3,2 млн тонн. Если удастся устранить пробелы в связности и устранить "узкие места", возможен значительный дальнейший рост", — сказал источник.

Текущий геополитический кризис также может дать импульс для создания новых железнодорожных путей в евразийской сети, отметил он.

"Маршрут Казахстан-Туркменистан-Иран (КТИ), известный как Южный коридор, может доставлять грузы из Европы в Южную и Юго-Восточную Азию через Турцию, Иран и Пакистан, а также в Китай через Туркменистан, Узбекистан и Кыргызстан. Часть его уже действует в рамках Организации экономического сотрудничества на железнодорожном коридоре Исламабад-Тегеран-Стамбул (ECO ITI)", — сказал представитель Международного транспортного форума.

Однако он отметил, что КТИ по-прежнему сталкивается со многими ограничениями.

"В последнее время достигнут существенный прогресс в возрождении железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан (ККУ). В сентябре 2022 года три страны подписали соглашение о совместном финансировании ТЭО кыргызского участка железной дороги с целью начала строительства в 2023 году", — сказал источник.