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Следующий саммит Китай - Центральная Азия пройдет в Казахстане в 2025 году

Казахстан Материалы 19 мая 2023 09:36 (UTC +04:00)
Следующий саммит Китай - Центральная Азия пройдет в Казахстане в 2025 году

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Следующий саммит Китая и центральноазиатских стран пройдет в Казахстане в 2025 году. Об этом заявил в пятницу на саммите Китай - Центральная Азия председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Следующий саммит пройдет в Казахстане в 2025 году", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Лидеры Китая и Центральной Азии договорились о проведении заседаний в таком формате каждые два года поочередно в Китае и странах Центральной Азии.

В заседании также участвуют президенты Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Саммит проходит в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси) с 18 по 19 мая.

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