SECO отмечает потенциал швейцарского частного сектора в развитии транспортной отрасли Казахстана

БАКУ /Trend/ - Частный сектор Швейцарии обладает огромным потенциалом для внесения существенного вклада в развитие транспортно-логистической отрасли Казахстана.

Об этом сообщил Trend источник в Государственном секретариате Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

Согласно источнику, поскольку швейцарские компании рассматривают Казахстан как основной транспортно-логистический хаб в центральноазиатском регионе, частный сектор Швейцарии может внести свой вклад в развитие транспортного и логистического секторов Казахстана.

Еще одной процветающей сферой отношений между двумя странами являются торговля и инвестиции. По данным SECO, товарооборот между Казахстаном и Швейцарией в первом квартале текущего года составил 811,9 миллиона долларов. В 2022 году этот показатель достиг 4,1 миллиарда долларов.

Кроме того, 27 апреля Kazakh Invest и Объединенная торговая палата Швейцарии подписали Меморандум о взаимопонимании во время "круглого стола", организованного Торговой палатой и посольством Казахстана в Швейцарии.

Как отметили в организации, мероприятие под названием "Возможности прямых иностранных инвестиций в Казахстане в центре внимания Торговой палаты" было направлено на укрепление связей между двумя странами и поощрение сотрудничества в различных секторах.

"В настоящее время в Казахстане представлено более 40 швейцарских компаний, в основном в форме представительств или местных обществ с ограниченной ответственностью", - сказали в SECO.

Объединенная торговая палата Швейцарии - это известная организация частного сектора страны, которая играет важную роль в продвижении деловых связей между Швейцарией и странами Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа.