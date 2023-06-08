Транскаспийский международный транспортный маршрут сокращает сроки перевозки грузов вдвое - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Срединный коридор, открывает новые возможности для упрощения процедур торговли.

Как передает корреспондент Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Астанинского международного форума.

Президент Токаев подчеркнул общую важность развития региональных транспортных маршрутов.

“Срединный коридор, соединяющий Китай и Европу, открывает новые возможности для экономического развития в регионе. Этот маршрут потенциально может вдвое сократить сроки транспортировки грузов с Востока на Запад”, - сказал он.

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