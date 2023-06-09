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Азербайджан и Казахстан работают над реализацией экспорта зеленой энергии в Европу - министр

Казахстан Материалы 9 июня 2023 08:31 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан работают над реализацией экспорта зеленой энергии в Европу - министр

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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АСТАНА /Trend/ - И Казахстан, и Азербайджан уделяют большое внимание развитию проектов в области возобновляемых источников энергии.

Как передает корреспондент Trend, об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмассадам Саткалиев на панельной дискуссии в рамках Астанинского международного форума (AIF 2023).

“В то же время обе наши страны стремятся начать экспорт возобновляемых источников энергии на европейский рынок. В связи с этим вместе с нашими азербайджанскими коллегами мы уже приступили к реализации проекта прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Эта линия соединит Казахстан с Турцией, а затем и далее с Европой”, - сказал он.

Министр отметил, что такой же проект реализуется и на Черном море, где также участвует Азербайджан.

Казахстан продолжает работать с Азербайджаном над проектами в области традиционных энергоресурсов, сказал Саткалиев, отметив, что страна уже использует трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса для экспорта своей нефти.

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