Токаев поручил задействовать все ресурсы для противодействия лесным пожарам

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству страны задействовать все имеющиеся в распоряжении технические и человеческие ресурсы для противодействия пожарам в области Абай, предотвращения разрастания масштабов бедствия и обеспечения безопасности граждан и их имущества.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Согласно информации, к тушению пожаров также подключены подразделения министерства обороны.

Напомним, что на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

По данным МЧС,в результате пожара погибли трое работников лесничества, еще 11 считаются пропавшими.