Объем грузоперевозок в Казахстане незначительно вырос

БАКУ /Trend/ - В общей сложности 474,2 млн тонн грузов было перевезено всеми видами транспорта в Казахстане с января по июнь 2023 года, что на 2,2 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend.

По данным Бюро национальной статистики страны, грузооборот в Казахстане за указанный период достиг 248,8 миллиарда тонно-километров, что на 2,5 процента больше по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Кроме того, заметный рост зафиксирован в пассажирских перевозкак: перевезено 761,4 миллиона пассажиров, что на 9,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот составил 34,1 миллиарда пассажирокилометров (рост на 14,4 процента за год).

В региональном разрезе в январе-июне 2023 года рост грузооборота был особенно заметен в таких городах, как Шымкент (44,6 процента), Алматы (35,7 процента), Астана (21,7 процента), а также в Восточно-Казахстанской (37,8 процента), Павлодарской (28 процентов), Западно-Казахстанской (18,3 процента), Северо-Казахстанской (16,3 процента), Карагандинской (6,5 процента), Кызылординской (5,4 процента) и Костанайской (3,2 процента) областях.

Пассажирооборот увеличился в городах Алматы (34,8 процента), Астана (21,2 процента) и Атырауской (42,3 процента), Северо-Казахстанской (29,3 процента), Туркестанской (26,1 процента), Восточно-Казахстанской (24 процента), Алматинской (22,7 процента), Мангистауской (17,8 процента), Кызылординской (11,6 процента) областях.