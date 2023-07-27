В Астане пройдут двухдневные антитеррористические учения

БАКУ /Trend/ - Антитеррористические учения, "максимально приближенные к боевым условиям", пройдут 27-28 июля в Астане, передает Trend.

"Учение максимально приближено к реальным боевым условиям с различными элементами сложности", - отметили в штабе по борьбе с терроризмом.

В Астане предусмотрено введение ограничительных мер, в том числе по движению пешеходов и транспорта. В штабе призвали казахстанцев соблюдать меры безопасности, выполнять законные требования госорганов и не допускать распространения ложной информации среди населения.