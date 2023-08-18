ЕАБР назвал объем инвестиций в проекты Казахстана за 8 месяцев

За первые 8 месяцев текущего года Евразийский банк развития (ЕАБР) направил инвестиции в проекты Казахстана на сумму $902 млн. Об этом сообщил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов в ходе встречи с главой Министерства национальной экономики РК Алибеком Куантыровым.

Подгузов отметил, что банк выделяет средства на безвозмездной основе для разработки отдельных новых проектов. Он подчеркнул интерес ЕАБР в расширении своей деятельности в Казахстане.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, включая перспективы реализации новых проектов. Куантыров, глава Министерства национальной экономики, высоко оценил результаты работы банка в стране и подчеркнул успешное осуществление крупных проектов в рамках сотрудничества.

В результате встречи стороны согласились на поддержание активного взаимодействия по всем важным вопросам.

Сейчас доля проектов Казахстана составляет 57% от общего портфеля проектов, реализуемых ЕАБР. За период сотрудничества банка с Республикой Казахстан было успешно реализовано 104 проекта, среди которых строительство магистрального газопровода "Сарыарка", модернизация и расширение международного аэропорта Алматы, разработка "Большой Алматинской Кольцевой Автодороги" (БАКАД), создание автомобильного пункта пропуска "Нур жолы", а также проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций.