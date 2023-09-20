Средний коридор позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками - президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем.

Как передает в среду Trend, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Токаев акцентировал внимание на необходимости новых оценок, которые позволят решить насущные глобальные экономические проблемы, обеспечивая при этом право на развитие.

"Для этого нам необходима открытая, прозрачная и инклюзивная многосторонняя торговая система, основанная на принципах и правилах ВТО. Нам также необходимо подумать о совершенствовании системы глобальной продовольственной безопасности", - сказал он.

Как отметил президент Казахстана, в прошлом году почти 10 процентов населения Земли столкнулось с проблемой голода.

"Следует активизировать добровольный обмен информацией о продовольственной безопасности, включая объемы производства, а также экспорта и импорта продовольственных товаров. Мы должны совместно обеспечить прозрачный мониторинг финансирования международным сообществом мер реагирования на продовольственные кризисы", - подчеркнул он.

Токаев также добавил, что Казахстан готов выступить в качестве регионального хаба поставок продовольствия.

"Для этого у нас есть все необходимые ресурсы, инфраструктура и логистика. Казахстан уже является надежным звеном, через которое проходит около 80 процентов сухопутных транзитных перевозок между Азией и Европой. Транскаспийский международный транспортный маршрут – так называемый "Средний коридор" – может значительно укрепить взаимодействие между Востоком и Западом. Этот маршрут позволит увеличить темпы торговли между важнейшими рынками, сократив почти вдвое время, необходимое для транспортировки грузов морским путем", - предложил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.