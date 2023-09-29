Касым-Жомарт Токаев встретился с деловыми кругами Казахстана и Германии

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана принял участие в «круглом столе» деловых кругов двух стран, который прошел под эгидой Восточного комитета германской экономики (ВКГЭ), передает Trend.

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что, несмотря на геополитические потрясения в прошлом году, объем двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор. Всего в Казахстане действует более тысячи компаний с немецким капиталом.

Президент Казахстана высоко оценил немецкий подход к ведению бизнеса, основанный на принципах решительности, точности и ответственности, и выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле «Сделано в Казахстане с немецким качеством».