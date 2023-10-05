ЕАБР рассказал о профинансированных проектах в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Среди проектов в Казахстане, которыми по-настоящему гордится Евразийский банк развития (ЕАБР), можно назвать строительство газопровода "Сарыарка", для реализации которого банком было выделено более 250 млн долларов США, причем финансирование осуществлялось в национальной валюте – казахстанских тенге.

Об этом сказали Trend в ЕАБР.

Как пояснили в банке, первый этап строительства газопровода позволил провести один из этапов газификации региона Астаны – это 211 населенных пунктов с населением свыше 2 млн человек.

"В июне этого года началось движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге (БАКАД). Это первый международный государственно-частный (ГЧП) проект в Центральной Азии. БАКАД представляет собой дорогу протяженностью 66 километров, включающую 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру. БАКАД играет важную роль в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона. Новый объект соединит международные автомобильные маршруты в направлении "Восток-Запад" и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок. Прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87 процентов и достигнет 35,9 млн тонн. В то же время БАКАД принесет социальные и экологические эффекты. После ввода дороги в эксплуатацию наблюдается снижение транспортной нагрузки с улично-дорожной сети Алматы и пригородной зоны", - подчеркнули в банке.

Как отметили в банке, ЕАБР полностью профинансировал строительство международного аэропорта в Туркестане – одном из духовных центров тюркского мира.

"Терминал был построен за рекордные 11 месяцев. Пропускная способность воздушной гавани – 450 пассажиров в час. Одним из перспективных направлений развития экономики Туркестанской области является туристическая отрасль. Благодаря открытию международного аэропорта дан дополнительный импульс развитию этого сектора", - сказали в банке.

В настоящее время ЕАБР в составе синдиката кредиторов финансирует расширение и модернизацию аэропорта Алматы. Реализация проекта повысит пропускную способность гавани в 2 раза, до 14 млн пассажиров в год.

Говоря о проектах в сфере возобновляемых источников энергии, банк принял участие в финансировании 12 проектов в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях общей мощностью 395 МВт, выделив на это 202 млн долларов.

"В Атырауской области ведется финансирование газохимического комплекса по производству полипропилена с экспортным потенциалом в страны СНГ и Евросоюза, Турцию и Китай. Реализован проект по уличному освещению города Атырау. Благодаря финансированию строительства газотурбинной установки, увеличена мощность ТЭЦ в Актобе. Выделены средства для модернизации части тягового состава национального железнодорожного оператора", - добавили в банке.

Все перечисленное является только частью проектов ЕАБР в Казахстане.

Отметим, что всего за 17 лет существования ЕАБР в Казахстане было реализовано 104 проекта на общую сумму 5,6 млрд долларов. С начала года инвестиции в Республику Казахстан превысили 900 млн долларов. В этом году, среди прочих, были начаты проекты в сферах транспорта, энергетики и химической промышленности. Казахстан занимает первое место по объемам инвестиций Евразийского банка развития.