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Токаев проведет встречу с Си Цзиньпином

Казахстан Материалы 16 октября 2023 09:43 (UTC +04:00)
Токаев проведет встречу с Си Цзиньпином

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

Как передает в понедельник Trend, в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме этого, президент Казахстана примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.

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