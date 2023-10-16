Токаев проведет встречу с Си Цзиньпином

БАКУ /Trend/ - 17-18 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

Как передает в понедельник Trend, в Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Кроме этого, президент Казахстана примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс - один путь".

Также запланирован ряд встреч с руководителями крупных китайских компаний.