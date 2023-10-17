В Казахстане вырастут тарифы на производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Казахстана подготовило приказ, который вносит изменения в ранее утвержденные предельные тарифы на электроэнергию, передает Trend.

Таким образом, начиная с 1 октября 2023 года, тарифы на производство электроэнергии будут увеличены.

Предлагаемые тарифы также распространяются на 2024 и 2025 годы.

По словам представителей Министерства энергетики, корректировка тарифов обусловлена ростом основных затрат на производство электрической энергии, которые не зависят от деятельности энергопроизводящих организаций, включая затраты на топливо, заработную плату и сырье.

Планируется введение данного приказа в действие с 1 ноября, хотя изменения в тарифах начнут действовать с 1 октября 2023 года.