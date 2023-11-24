Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности - Токаев

БАКУ /Trend/ - Казахстан стремится внести значимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в рамках СПЕКА есть большой потенциал в сфере промышленной кооперации.

"Перспективным в этом плане представляется объединение опыта и усилий наших машиностроительных компаний в области разработки и выпуска инновационных образцов техники и оборудования для энергетики, транспорта и логистики, сельского и водного хозяйства. Я уверен, что реализация на паритетных началах масштабных проектов в производственной сфере укрепит глобальную конкурентоспособность государств региона", - подчеркнул он.

По его словам, за последние пять лет Казахстан удвоил объемы производства сельхозпродукции и сейчас экспортирует ее в более чем 80 государств.

"Мы намерены активно работать в этом направлении со странами СПЕКА. Отдельное внимание следует уделить созданию инструментов стимулирования инвестиционного сотрудничества между странами СПЕКА. В этой связи видится крайне актуальным учреждение целевого трастового Фонда СПЕКА под эгидой ООН для содействия экономическому развитию и интеграции. Учитывая важность данной программы, Казахстан готов внести финансовый вклад в этот фонд", – добавил Токаев.

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