Взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия, как моря мира и новых возможностей - Токаев

БАКУ /Trend/ - Взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия, как моря мира и новых возможностей.

Как передает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом саммите глав государств-участников Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

Президент Казахстана считает важным начать совместную научно-исследовательскую и прикладную работу по экологической и климатической проблематике, а также управлению трансграничными водными ресурсами.

По его словам, эти вопросы затрагивают все страны СПЕКА, и добиться успеха в одиночку здесь невозможно. Наглядное тому подтверждение – трагедия Арала, последствия которой ощущаются не только в странах региона, но и далеко за его пределами.

"В следующем году Казахстан в качестве председателя в Международном фонде спасения Арала сфокусируется на усилении работы по предотвращению деградации окружающей среды когда-то одного из крупнейших закрытых водоемов мира. Большую озабоченность вызывает сложная экологическая ситуация в Каспийском море, связанная с обмелением, резким снижением стока воды, сокращением биоресурсов и антропогенным загрязнением. Спасение Каспия должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Призываю все заинтересованные стороны к выработке общего плана действий по улучшению состояния этого уникального водоема. Убежден, наше взаимовыгодное сотрудничество укрепит статус Каспия, как моря мира и новых возможностей", - добавил он.

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