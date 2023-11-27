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В Казахстане на 15% снизилась суточная добыча нефти

Казахстан Материалы 27 ноября 2023 08:32 (UTC +04:00)
В Казахстане на 15% снизилась суточная добыча нефти

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Казахстане снизилась суточная добыча нефти и газового конденсата. Об этом свидетельствуют данные ситуационно-аналитического центра топливно-энергетического комплекса при Минэнерго Казахстана, передает Trend

26 ноября суточная добыча нефти и газового конденсата в Казахстане составила 214,5 тыс. тонн.

25 ноября - добыча была на уровне 253,1 тыс. тонн, 24 ноября - 254,4 тыс. тонн.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что готовят комментарий по этому поводу.

В 2023 году добыча нефти в республике запланирована на уровне 89 млн тонн.

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