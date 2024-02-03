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Казахстан увеличил поставки электроэнергии в Кыргызстан после аварии в ТЭЦ

Казахстан Материалы 3 февраля 2024 21:52 (UTC +04:00)
Казахстан увеличил поставки электроэнергии в Кыргызстан после аварии в ТЭЦ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В разговоре по телефону с министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев выразил благодарность за увеличение поставок электроэнергии с Жамбылской ГРЭС в Кыргызстан, сообщает пресс-служба МИД Казахстана, передает Trend.

Согласно информации, глава МИД Кыргызстана также поделился информацией о принятых мерах по восстановлению работы ТЭЦ и выразил признательность за оперативное решение вопроса по увеличению объемов поставок электроэнергии.

Отмечается, что телефонный разговор Мурата Нуртлеу со своим кыргызским коллегой состоялся по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе разговора также обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в урегулировании ситуации вокруг ТЭЦ в Бишкеке.

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