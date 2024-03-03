ЕБРР о потенциале расширения пропускной способности Центральной Транскаспийской сети (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Объем грузов, перемещаемых через Центральную Транскаспийскую сеть, может увеличиться с 18 000 20-футовых контейнеров (TEU) в настоящее время до 130 000 TEU к 2040 году, по оценкам стратегии ЕС "Global Gateway".

Об этом сказал Trend директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Казахстану Хусейн Озхан.

"Для клиентов в Европе и Азии важно знать не только то, сколько времени потребуется, чтобы их контейнер был доставлен до места назначения, но и когда именно это произойдет, чтобы они могли лучше управлять товарными запасами и планировать торговые циклы. Современные и эффективные методы логистики и транспортировки необходимы для того, что успеть уложиться в период свободного транзита – 2 недели – для пересечения Казахстана и Каспийского моря, и при соответствующих инвестициях это достижимо", - сказал Озхан.

По его словам, на Втором экономическом форуме "Европейский союз (ЕС) – Центральная Азия" в конце мая 2023 года ЕБРР представил исследование по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европой.

"Исследование, финансируемое Европейской комиссией, выявило конкретные потребности стран и меры по снижению транспортных расходов, повышению операционной эффективности и активизации участия частного сектора. К ним относятся цифровизация транспортных документов, улучшение условий государственно-частного партнерства (ГЧП), содействие торговле, содействие либерализации рынка и совершенствование механизмов установления тарифов", - сказал он.

Как отметил Озхан, в исследовании утверждается, что Транскаспийский коридор, объединяющий страны Центральной Азии, может стать лучшим маршрутом грузоперевозок, дополняющим геополитически сложный Евразийский северный коридор, проходящий через Россию.

"В то же время было отмечено, что региональная торговля внутри Центральной Азии получит большую выгоду от модернизации и расширения этого транспортного коридора. Поскольку объем грузоперевозок по этому маршруту постоянно растет, существующая инфраструктура, связанная с Каспийским морем, может стать "узким местом". В исследовании подчеркивается необходимость восстановления и модернизации железнодорожных и автомобильных сетей, расширения и обновления подвижного состава, улучшения пунктов пересечения границы, а также строительства мультимодальных логистических центров и вспомогательных сетевых соединений по всей Центральной Азии. По оценке Банка, общие инвестиционные потребности для 34 выявленных приоритетных проектов, необходимых для значительного улучшения Центральной Транскаспийской сети, оцениваются примерно в 18,5 миллиарда евро", - подчеркнул Озхан.