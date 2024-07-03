Эмомали Рахмон прибыл в Астану на саммит ШОС

АСТАНА /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, Президента Таджикистана в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.



Эмомали Рахмон примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 3-4 июля.

Отметим, что Таджикистан входит в ШОС с момента основания организации в 2001 году.

За последние 5 лет товарооборот с Казахстаном увеличился на 48,2 процента и составил $1,1 млрд. В рамках ШОС за этот период также фиксируется стабильный рост данного показателя между всеми странами-участницами – с $42 млрд в 2019 году до $66 млрд в 2023.