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Эмомали Рахмон прибыл в Астану на саммит ШОС

Казахстан Материалы 3 июля 2024 14:28 (UTC +04:00)
Эмомали Рахмон прибыл в Астану на саммит ШОС
Фото: Правительство Республики Казахстан

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Астану.

Как передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, Президента Таджикистана в аэропорту Астаны встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Эмомали Рахмон примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 3-4 июля.

Отметим, что Таджикистан входит в ШОС с момента основания организации в 2001 году.

За последние 5 лет товарооборот с Казахстаном увеличился на 48,2 процента и составил $1,1 млрд. В рамках ШОС за этот период также фиксируется стабильный рост данного показателя между всеми странами-участницами – с $42 млрд в 2019 году до $66 млрд в 2023.

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