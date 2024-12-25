Компания Air Astana выразила соболезнования семьям пострадавших в результате крушения самолета AZAL

БАКУ/Trend/ - Компания Air Astana выразила соболезнования семьям пострадавших в результате крушения самолета ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL)близ Актау.

«От имени руководства и сотрудников группы компаний Air Astana выражаем искренние соболезнования пассажирам и экипажу рейса AZAL J2-8243, а также семьям пострадавших. Мы готовы оказать любую необходимую помощь нашему партнеру AZAL», - говорится в сообщении компании.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.