Air Astana запускает прямые рейсы между Атырау и Баку

БАКУ/Trend/- С 31 мая 2025 года Air Astana запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Атырау — Баку. Полёты будут выполняться трижды в неделю на современных самолётах семейства Airbus A320/A321, оснащённых комфортабельными салонами эконом- и бизнес-класса. Время в пути составит 1 час 25 минут из Атырау в Баку и 1 час 35 минут — в обратном направлении.

Рейс KC277 будет вылетать из Атырау по понедельникам и субботам в 18:30 с прибытием в Баку в 18:55, а по средам - в 21:35 с прибытием в 22:00. Обратный рейс KC278 из Баку в Атырау будет выполняться по понедельникам и субботам с вылетом в 19:55 и прибытием в 22:30, а по средам - с вылетом в 23:00 и прибытием в 01:35 следующего дня.

Билеты доступны для бронирования на официальном сайте airastana.com, в мобильном приложении Air Astana, а также через аккредитованные онлайн и офлайн туристические агентства.

Новое направление из Атырау в Баку дополнит действующие рейсы авиакомпании по маршруту Алматы-Баку, частота которых в летний период традиционно увеличивается до трех раз в неделю. Расширение маршрутной сети откроет еще больше возможностей для путешествий и деловых поездок между Казахстаном и Азербайджаном.