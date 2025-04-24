Казахстан намерен укреплять региональное сотрудничество в рамках председательства в Алматинском процессе - замминистра

БАКУ/Trend/ - В рамках предстоящего председательства в Алматинском процессе Казахстан намерен дальше содействовать укреплению регионального сотрудничества как между государствами Центральной Азии, так и между правительствами и международными организациями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев на III министерской конференции Алматинского процесса, приуроченной к завершению двухлетнего председательства Азербайджанской Республики в этом процессе (2023–2024 гг.).

"На фоне современных вызовов можно выделить следующие ключевые миграционные тенденции в стране Алматинского процесса: увеличение объемов трудовой миграции внутри региона; усиливающееся влияние климатических изменений на мобильность населения; активное внедрение цифровых решений в сфере миграционного управления; диверсификация миграционных маршрутов и направлений; влияние геополитических факторов на миграционные протоколы", - сказал он.

Затем А.Ертаев проинформировал о текущей миграционной ситуации в Казахстане.

"В 2024 году во внешней миграции в Казахстане наблюдается положительная динамика. Положительное сальдо миграции сохраняется в 2023-2024 годах. По итогам 2024 года сальдо миграции составила плюс 17 тысяч человек", - добавил он.

Ссылаясь на данные ООН, замминистра отметил, что сегодня в мире насчитывается порядка 281 миллиона международных мигрантов - это около 3,6 процента от всего населения планеты.

"Причинами перемещений, как внутри стран, так и за их пределами, становятся военные конфликты, насилие, политическая и экономическая нестабильность, климатические изменения и техногенные катастрофы. На этом фоне формируются ключевые глобальные тренды: ужесточение миграционной политики в ряде стран, утечка квалифицированных кадров, необходимость защиты прав трудовых мигрантов, рост числа климатических беженцев, а также внедрение цифровых решений, сопровождающееся новыми формами уязвимости мигрантов", - добавил он.