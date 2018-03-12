В Кыргызстане дан старт Всемирной неделе денег

12 марта 2018 09:25 (UTC+04:00)

В Кыргызстане дан старт Всемирной неделе денег. Как рассказал на пресс-конференции в агентстве «Кабар» председатель Национального банка КР Толкунбек Абдыгулов, в Кыргызстане это мероприятие отмечается в четвертый раз.

«Мы даем старт Всемирной неделе денег, которая продлится до 18 марта 2018 года. Неделю вместе с комбанками и госорганами мы будем работать над тем, чтобы все больше повышать уровень образованности в финансовой грамотности людей. Цель Всемирной недели денег – это повышение финансовой грамотности населения, молодежи, детей», - пояснил он.

Абдыгулов отметил, что в рамках Недели денег, которая проходит в 100 странах мира, будет много мероприятий. В частности, такие как открытые уроки в школах, дни открытых дверей в банках, бизнес ярмарки, написание эссе, конкурс рисунков оригинальных копилок и т.д.

«В прошлом году мы провели Всемирную неделю денег и получили хорошие результаты. Было организовано около 700 мероприятий, в нем приняли участие 25 тыс человек, в рамках освещения СМИ, охват населения составил 1 млн 600 тыс человек», - добавил Толкунбек Абдыгулов.

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Azernews Newspaper
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