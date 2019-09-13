В Кыргызстане состоится международный забег по сохранению снежного барса

БАКУ/Trend/-Международный забег по сохранению снежного барса TOYBOSS SNOW LEOPARD RUN пройдет 15 сентября в Кыргызстане, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

Для участия в благотворительном полумарафоне зарегистрировалось свыше двух тысяч человек.

По словам организаторов в лице Nomad Sport, 50 процентов суммы со стартовых взносов будут переданы в Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем (GSLEP). На эти средства планируется закупить фотоловушки, которые будут установлены в природном парке «Ала-Арча».

Общий призовой фонд полумарафона составляет 4 млн 500 тысяч сомов - самый крупный в Центральной Азии. Он будут распределен среди мужчин и женщин PRO 21 км: первое место – 630 тысяч сомов, второе – 360 тысяч, третье – 180 тысяч, четвертое – 90 тысяч, пятое – 54 тысячи, шестое – 36 тысяч. Победителю среди лиц с ОВЗ вручат - 45 тысяч сомов, серебряному призеру - 22 тысячи 500, бронзовому - 13 тысяч 500. На финише каждый участник получит памятную медаль.

В связи с проведением мероприятия в городе на улицах Панфилова, Киевской, Абдрахманова, Байтик Баатыра, проспектов Чуй и Манаса, а также на бульваре Эркиндик будет частично перекрыто движение.

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