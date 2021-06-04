Кыргызстан усилил охрану границы с Таджикистаном из-за обострения на ней обстановки
Дислоцированные на границе с Таджикистаном подразделения Пограничной службы (ПС) Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации. Об этом сообщила в пятницу ПС кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
ПС отмечает, что это связано с возникшей напряженностью на "кыргызско-таджикском участке государственной границы".
В апреле и мае на границе между военнослужащими двух государств был вооруженный конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли десятки человек.
Лента новостей
ЕБРР выделил узбекским банкам $15 млн на кредитование бизнеса, открываемого женщинами-предпринимательницами
У Азербайджана и Ярославской области есть хорошие перспективы взаимодействия по ряду сфер – губернатор
В Кыргызстане создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса строительства дороги «Север-Юг»
АБР и Туркменистан активизируют усилия по углублению регионального сотрудничества на платформе ЦАРЭС
ОАЭ и Люксембург создают Объединенный экономический комитет, первая сессия состоится на полях выставки Expo 2020 Dubai
Высказывания Марии Бутиной прозвучали дикостью и отголоском яркого проявления шовинизма – Русская община Азербайджана
Азербайджан и BP будут сотрудничать по проекту солнечной энергетики в Зангилан-Джебраильской зоне (ФОТО)
Директор Экспертного совета Baku Network Гюльнара Мамедзаде и замгендиректора АМИ Trend Эмин Алиев примут участие в Каспийской конференции в Москве