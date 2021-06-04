Кыргызстан усилил охрану границы с Таджикистаном из-за обострения на ней обстановки

Дислоцированные на границе с Таджикистаном подразделения Пограничной службы (ПС) Кыргызстана переведены на усиленный режим несения службы из-за напряженной ситуации. Об этом сообщила в пятницу ПС кыргызского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ПС отмечает, что это связано с возникшей напряженностью на "кыргызско-таджикском участке государственной границы".

В апреле и мае на границе между военнослужащими двух государств был вооруженный конфликт, в результате которого с обеих сторон погибли десятки человек.