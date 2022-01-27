Таджикская сторона не прекращает огонь и продолжает стягивать военную технику - погранслужба Кыргызстана

Таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих, сообщает Управление информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщается, по инициативе таджикской стороны в 22:18 состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали. Речь вновь шла о прекращении огня.

«Директор ПС ГКНБ КР генерал-майор У.Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав. По состоянию на 23:00 таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции кыргызских военнослужащих.

Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо.

Таджикские военнослужащие обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих Внутренних войск КР, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела таджикскими военнослужащими сгорел дом гражданина Кыргызстана», - говорится в сообщении.