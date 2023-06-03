В Кыргызстане выросло производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В период с января по апрель 2023 года Кыргызстан выработал 5,5 миллиарда киловатт-часов (кВтч) электроэнергии, что на 18,6 процента превышает показатели аналогичного периода 2022 года, когда в стране было произведено 4,6 миллиарда кВтч электроэнергии, сообщает Trend.

Согласно статистическим данным Кыргызстана, в апреле 2023 года выработка электроэнергии в стране выросла на 60,6 процента, составив 868,1 миллиона кВтч. Тогда как в апреле 2022 года было произведено 540,4 миллиона кВтч электроэнергии.

Отметим, что в 2022 году Кыргызстан выработал 13,8 миллиарда кВтч электроэнергии, что на 9 процентов меньше, чем в 2021 году (15,1 миллиарда кВтч).

Наибольшее количество электроэнергии -11,5 миллиарда кВтч - было выработано в Джалал-Абадской области, это на 9 процентов ниже показателя 2021 года (12,6 миллиарда кВтч).

Правительство Кыргызстана принимает различные меры для увеличения производства электроэнергии в стране. Так, в этом году в стране планируется расширить число объектов зеленой энергетики.

Во время Международной конференции по устойчивой энергетике в Кыргызстане заведующая отделом ВИЭ Минэнерго Миргуль Аскарова объявила, что в стране планируется построить в общей сложности 19 новых малых гидроэлектростанций, ветряных электростанций и солнечных электростанций общей мощностью более 239 мегаватт-часов.