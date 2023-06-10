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Кыргызстан и ВБ обсудили проект актуализации технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1

Кыргызстан Материалы 10 июня 2023 08:45 (UTC +04:00)
Кыргызстан и ВБ обсудили проект актуализации технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1

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БАКУ /Trend/ - Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев встретился с региональным директором Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Чарльзом Кормье, передает Trend со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, включая проект актуализации технико-экономического обоснования Камбаратинской ГЭС-1. Бакыт Торобаев отметил важность разработки качественной финансовой модели для этого проекта.

Также было сообщено, что была принята среднесрочная тарифная политика в области электроэнергии, которая способствует повышению эффективности и привлекательности инвестиций в проекты строительства электростанций.

В конце встречи стороны выразили готовность продолжать совместную работу по реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

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