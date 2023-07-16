Между Германией и Кыргызстаном обсуждено сотрудничество в сфере сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров провел встречу с делегацией Германии во главе со статс-секретарем Государственного министерства экономики, регионального развития и энергетики Баварии Роландом Вайгертом.

Как передает Trend, в ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства, энергетики и возобновляемых источников энергии, информационных технологий, инноваций, горнодобывающей отрасли, образования.

Председатель кабмина подчеркнул взаимодействие двух сторон в сфере бизнеса и предпринимательства, отметив примеры успешного функционирования германского бизнеса в Кыргызстане.

Он также подчеркнул, что наряду с инвестиционными возможностями страны, Кыргызстан обладает высоким потенциалом в области ВИЭ и призвал немецкие компании активно принимать участие в освоении гидроэнергетического потенциала Кыргызстана.

Кроме этого, глава кабмина рассказал, что Кыргызская Республика взяла курс на развитие производства экологически чистых сельскохозяйственных продуктов.

В свою очередь Роланд Вайгерт отметил, что Бавария является одним из самых экономически развитых регионов Германии и баварские компании занимают лидирующие позиции в мире по разработке и производству продукции в таких отраслях, как информационные и коммуникационные технологии, фармацевтика, медицинская техника, биотехнологии, природоохранные технологии, химия, авиа- и автомобилестроение, робототехника.

Он также обозначил перспективы двустороннего сотрудничества в сфере инновационных технологий, выразив готовность установления партнерства между профильными учебными заведениями двух стран.

По итогам переговоров в целях обсуждения и согласования совместных проектов достигнута договоренность о проведении в ближайшее время серии двусторонних визитов на разных уровнях.