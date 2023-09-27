Между Кыргызстаном и Китаем подписаны меморандумы на $150 млн

БАКУ /Trend/ - В ходе рабочей поездки в Пекин заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев встретился с представителями деловых кругов, организованной Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана при поддержке Ассоциации иностранных предприятий Китая, передает Trend.

Согласно информации, в рамках мероприятия обсуждались перспективы сотрудничества, вопросы экспорта, региональной интеграции и экономического развития.

Более 10 представителей государственных органов Кыргызстана и 80 китайских компаний в различных сферах деятельности участвовали в панельных сессиях. По результатам встречи были подписаны меморандумы о взаимопонимании на сумму более 150 миллионов долларов между различными организациями, включая Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызстана, Ассоциацию развития иностранных предприятий КНР и другие.

Бакыт Торобаев подчеркнул важность данного мероприятия для развития сотрудничества и укрепления деловых связей между двумя государствами, а также возможность для предпринимателей активизировать сотрудничество и провести успешные встречи G2B.