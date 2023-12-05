В двух городах Кыргызстана построят новые международные аэропорты

БАКУ /Trend/ - Новые международные аэропорты будут построены в Оше и в Джалал-Абаде, сказал пресс-секретарь президента Кыргызстана Аскат Алагозов, передает Trend.

Алагозов он опровергнул сообщения о том, что аэропорт, запланированный для Оша, будет построен в Джалал-Абаде, и отметил, что это недостоверная и провокационная информация.

Алагозов также напомнил, что распространение ложной информации может повлечь за собой ответственность в соответствии с законами, и отметил, что в мае глава государства Садыр Жапаров рассмотрел проекты новых аэропортов для обоих городов.