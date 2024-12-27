Дан старт строительству ж/д Китай-Кыргызстан-Узбекистан

БИШКЕК/ Trend/ - В Джалал-Абадской области Кыргызстана дан старт строительству железной дороги Китай- Кыргызстан-Узбекистан.

Как сообщает в пятницу Trend, в церемонии принял участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан свяжет между собой следующие пункты: Кашгар—Торугарт—Макмал—Джалал-Абад—Андижан. Эта новая железнодорожная сеть будет иметь большое значение для всего региона и предоставит более широкий спектр возможностей для мировой торговой системы, обеспечивая надежную и безопасную инфраструктуру.

Напомним, что 6 июня этого года было подписано соглашение между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном о поддержке реализации железнодорожного проекта и решении вопросов финансирования, а 26 июля была зарегистрирована совместная проектная компания ООО "Железнодорожная компания Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Проектная мощность железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан увеличилась до 10-12 миллионов тонн грузов в год.