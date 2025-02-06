РКФР и АКФР подписали соглашение о совместном финансировании инвестиционных проектов в Кыргызстане

БИШКЕК /Trend/- Российско-Кыргызский Фонд Развития (РКФР) и Азербайджано-Кыргызский Фонд Развития (АКФР) подписали соглашение о совместном финансировании инвестиционных проектов в Кыргызстане.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на РКФР.

Целью этого партнерства является содействие модернизации и развитию экономики Кыргызстана путем реализации проектов, имеющих экономическое и стратегическое значение для страны.

Инвестиции будут осуществляться в форме совместного финансирования в виде кредитования и участия в капитале, а также использования иных финансовых инструментов в отношениях с хозяйствующими субъектами, зарегистрированными и ведущими свою деятельность на территории Кыргызстана.

Отмечается, что в соответствии с условиями соглашения предполагаемый объем финансирования по каждому проекту составит не менее 1 миллиона долларов США с каждого фонда.

"При реализации совместных проектов РКФР и АКФР будут исходить прежде всего из принципов развития экономики Кыргызской Республики. Цели фондов совпадают. Уверен, что такая финансовая синергия принесет достойные результаты", - отметил председатель правления РКФР Артем Новиков.

В свою очередь, сопредседатель правления АКФР Алмаз Мамбетов отметил, что РКФР обладает большим опытом и компетенциями в сфере финансирования бизнеса уже на протяжении 10 лет своего существования.