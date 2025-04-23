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Нарынская область Кыргызстана заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном

Кыргызстан Материалы 23 апреля 2025 17:06 (UTC +04:00)
Нарынская область Кыргызстана заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном
Фото: Министерство иностранных дел Кыргызстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Нарынская область Кыргызстана выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов на встрече с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В ходе встречи Мамытканов предложил азербайджанской стороне наладить сотрудничество между регионами двух стран, начиная с Нарынской области.

Также были обсуждены прочие вопросы двустороннего экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном. Особое внимание было уделено функционированию Азербайджано-Кыргызского фонда развития, который является основным инструментом экономического взаимодействия двух стран. Акцент был сделан на реализации "зеленых" проектов, в частности в сфере гидроэнергетики.

Стороны подчеркнули намерение продолжать развивать и углублять взаимовыгодное двустороннее экономическое сотрудничество.

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