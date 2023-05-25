Пограничный пункт между Китаем и Таджикистаном будет модернизирован

БАКУ /Trend/ - Таджикистан и Китай договорились о сотрудничестве в проекте строительства и реконструкции пограничного пункта Кулма-Каросу.

Соответствующий пункт, как сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта Таджикистана, был включен в Меморандум о сотрудничестве между министерством транспорта Таджикистана и министерством транспорта Китая, подписанном 18 мая.

По информации министерства, работы по строительству и реконструкции пограничного пункта будут содействовать увеличению международных грузоперевозок.

Меморандум подчеркивает обязательства транспортных ведомств обеих стран продолжать сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и диалога "Центральная Азия — Китай".

Помимо работ на пограничном пункте Кулма-Каросу, стороны также решили начать сотрудничество в строительстве и реконструкции международной автомобильной трассы по маршруту Душанбе - Куляб – Дарваз – Мургаб – Кулма

Кроме этого, предусматривается активизация и развитие транспортно-логистического центра на территории города Куляб.

Ожидается, что мультимодальный транспортный коридор Китай-Таджикистан-Туркменистан-Иран-Турция в начале будет осуществлять перевозку грузов из Китая в город Куляб, где функционирует одна из пяти свободных экономических зон Таджикистана. Оттуда товары будут транспортироваться через Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турцию в европейские страны.

Отметим, что международная автомобильная транспортная связь между Таджикистаном и Китаем осуществляется на основании соглашения, подписанного 27 августа 2008 года между правительствами этих стран.