В Таджикистане снизилась добыча нефти

БАКУ /Trend/ -В январе-июне 2023 года в Таджикистане было добыто 9 100 тонн нефти, что почти на 3 400 тонн или на 27 процентов ниже показателей аналогичного периода 2022 года, сообщает Trend.

Согласно информации министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, снижение добычи нефти можно объяснить уменьшением объемов добычи компаниями "Петролеум Согд" (снижение на 2 600 тонн), "Нафту газ" (на 130 тонн), "Хасан и К" (на 80 тонн) и "Сетос" (на 65 тонн).

Министерство энергетики сообщило, что причинами сокращения добычи нефти в этих компаниях являются пониженное пластовое давление (низкое давление приводит к недостаточному притоку нефти из скважины) и проблемы с электроснабжением, особенно в зимний период.

Кроме того, как отмечает ведомство, уменьшение добычи связано с недостаточно эффективными мерами по восстановлению скважин, осуществляемыми компанией "Петролеум Согд".

По официальным данным, Таджикистан обладает значительными подземными запасами углеводородов: более 1 миллиарда тонн нефти и 6-7 триллионов кубометров газа.